Fine vita Italia

Dopo mesi di polemiche, rinvii e prese di posizione contrapposte, il tema del fine vita torna al centro dell’agenda parlamentare. Con la fine della pausa natalizia, il Senato si prepara a riaprire un dossier che da anni divide politica, istituzioni e opinione pubblica, ma che l’ultima sentenza della Corte costituzionale ha reso ormai non più rinviabile.

Le commissioni riunite Affari sociali e Giustizia sarebbero infatti pronte a riprendere l’esame del testo presentato dal senatore di Fratelli d’Italia Francesco Zaffini, con l’obiettivo dichiarato di tradurre in una disciplina nazionale le indicazioni della Consulta.

Il passaggio chiave è arrivato il 29 dicembre 2025, quando la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legge regionale approvata dalla Toscana in materia di suicidio medicalmente assistito. Una sentenza che ha avuto l’effetto di riaccendere il confronto politico. La Consulta ha confermato la legittimità generale dell’impianto normativo toscano, ma ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni relative ai requisiti di accesso.

Il messaggio più forte è arrivato subito dopo: nulla impedisce allo Stato di intervenire con una legge nazionale, capace di definire tempi, procedure e percorsi di cura. Un richiamo che suona come un’ulteriore sollecitazione a colmare un vuoto normativo che dura da anni.

È in questo contesto che, secondo fonti di maggioranza, si è aperta una fase di studio e approfondimento del testo in discussione a Palazzo Madama. Un lavoro che potrebbe portare anche a una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, consentendo ai gruppi parlamentari di intervenire nuovamente su un provvedimento rimasto bloccato tra veti incrociati e divisioni interne.

Il testo unificato all’esame del Senato nasce nel solco tracciato dalla storica sentenza della Consulta e stabilisce le condizioni per l’esclusione della punibilità di chi agevola il suicidio assistito. I requisiti indicati sono stringenti: la persona deve essere maggiorenne, pienamente consapevole, affetta da una patologia irreversibile e già inserita in un percorso di cure palliative.

I ritardi accumulati dal Parlamento hanno però prodotto un effetto collaterale rilevante: sono state le Regioni ad anticipare l’intervento normativo. La Toscana ha fatto da apripista, approvando una legge che disciplina procedure e tempi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. A seguire, iniziative simili sono arrivate anche in Sardegna, Trentino e nel territorio di Torino.

Il nodo centrale resta dunque l’assenza di una disciplina nazionale capace di armonizzare le esperienze regionali, le indicazioni della Consulta e le diverse sensibilità politiche e culturali. Con l’avvio del nuovo anno, il Senato è chiamato a un passaggio decisivo: trasformare principi giurisprudenziali e sperimentazioni locali in norme valide su tutto il territorio, bilanciando diritti individuali, tutela della vita e uniformità dei percorsi assistenziali.