Fine vita, il governo impugna la legge toscana

Il governo ha deciso di impugnare la legge sul fine vita approvata dalla Regione Toscana durante il Consiglio dei ministri. Questa legge, approvata a febbraio, riguarda le procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019. La proposta di legge, sostenuta da oltre 10.000 firme, ha ricevuto il voto favorevole di Pd, M5S, Italia Viva e gruppo Misto-Merito e Lealtà, mentre Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega si sono opposti. La Toscana è diventata così la prima regione italiana a legiferare in materia di fine vita.

Eugenio Giani, presidente della Regione, ha espresso la sua delusione per la decisione del governo, sottolineando che la legge rappresenta un atto di responsabilità nei confronti delle persone che soffrono. Giani ha affermato che la normativa è stata creata per rispondere a un vuoto legislativo, in assenza di una legge nazionale. Ha criticato il governo per non aver lavorato a una legge nazionale da anni, preferendo invece ostacolare chi sta cercando di attuare le indicazioni della Corte.

Il presidente ha dichiarato che la Regione difenderà con determinazione la legge, ritenendo di aver agito nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La legge è vista come una risposta concreta ai bisogni dei cittadini che affrontano sofferenze insopportabili, evidenziando l’importanza della legislazione regionale in assenza di un intervento statale.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com