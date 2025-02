Fine vita e leggi regionali, il presidente della Liguria Bucci dice no: ecco il motivo

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha dichiarato alla stampa che una legge nazionale è necessaria per affrontare il tema del fine vita, piuttosto che leggi regionali disparate. Durante la conferenza stampa per la quarta serata del Festival di Sanremo, ha sottolineato che le regioni non devono assumere il compito di legiferare su questioni così delicate, per evitare una frammentazione legislativa in tutto il paese.

Bucci ha evidenziato che la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento a intervenire su questo argomento, invitando i legislatori a muoversi per trovare una soluzione. Ha ribadito che sindaci e governatori devono rispettare le leggi esistenti, richiamando la propria esperienza da sindaco di Genova, quando riceveva richieste di registrazione dei figli delle coppie omosessuali, una pratica proibita in Italia. Nonostante la sua personale inclinazione a voler supportare tali richieste, ha affermato che non si possono svolgere pratiche illegali.

Per Bucci, è fondamentale che venga adottata una legge nazionale sul fine vita per garantire uniformità di trattamento e diritti in tutto il territorio. Solo così si potrà risolvere la questione in modo efficace e legittimo, evitando disparità tra le diverse regioni italiane.