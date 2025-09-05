Fine settimana di musica e cultura a Bari e provincia

Il weekend del 5-7 settembre a Bari e provincia promette una ricca serie di eventi per tutti i gusti. Si alternano concerti di musica d’autore, festival blues e manifestazioni culturali che celebrano figure di spicco. Accanto a questi, si svolgeranno anche sagre gastronomiche, eventi astronomici e visite guidate per esplorare le bellezze locali.

Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice ospiterà un evento di osservazione astronomica, mentre il 7 settembre, in concomitanza con l’eclisse totale di Luna, si terrà “THE RED SIDE OF THE MOON” a Castel del Monte, unendo musica e astronomia.

Il 6 settembre, “La Corrida Show” tornerà a Castellana Grotte per la sua 33ma edizione, intrattenendo il pubblico nella villa comunale Tacconi, chiudendo la rassegna “Vieni a ballare in Villa”.

AncheCinema presenterà “FELLINIROTA”, un omaggio a Nino Rota, all’Anfiteatro della Pace, mentre a Valenzano, Giulia Mei si esibirà in un concerto gratuito il 7 settembre, promettendo un viaggio sonoro tra cantautorato ed elettronica.

Il Bitonto Blues Festival, inizierà il 5 settembre con sei concerti gratuiti in piazza Cattedrale, diventata un punto di riferimento per gli amanti del blues.

Polignano a Mare celebrerà Domenico Modugno con concerti e eventi musicali dal 5 al 7 settembre, con ospiti come Vinicio Capossela e Paola Turci.

La Festa del Cornetto e del Maritozzo a Castellana Grotte si svolgerà dal 6 all’8 settembre, affiancata dalla Sagra del Pollo e dal Fiera del Caroseno.

Dal 4 al 6 settembre, Rutigliano ospiterà la 7^ edizione del Minerva Festival, con concerti gratuiti in Piazza XX Settembre.

Infine, il festival Springfield celebrerà la birra artigianale dal 5 al 7 settembre alla Masseria La Mandra, un’incantevole location nella campagna pugliese.