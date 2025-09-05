Fine prematura per Tomb Raider: la serie animata su Netflix

Dopo le prime anticipazioni sulla seconda stagione di “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft”, arriva una notizia che potrebbe deludere i fan: la serie animata prodotta da Netflix si fermerà al secondo capitolo, chiudendo prematuramente il suo percorso.

Debuttata con otto episodi, la serie si colloca cronologicamente dopo la conclusione della recente trilogia di videogiochi e racconta le nuove avventure di una Lara Croft più matura e esperta, doppiata da Hayley Atwell, già nota per il suo ruolo nell’universo Marvel. La seconda stagione, in arrivo l’11 dicembre, porterà con sé nuovi pericoli e sfide per l’archeologa, ma rappresenterà anche l’ultima occasione per i fan di seguirne le gesta in versione animata.

Nel contempo, il futuro del brand si sposta verso un’altra direzione: Amazon sta sviluppando una serie live-action che riporterà Lara Croft sullo schermo per la prima volta dal film del 2018. Alla produzione partecipa Phoebe Waller-Bridge e il ruolo della protagonista sarà affidato a Sophie Turner, famosa per “Game of Thrones”. Non è stata ancora comunicata una data di uscita.

Netflix, nel frattempo, continua a investire sugli adattamenti animati ispirati ai videogiochi. Oltre al ritorno di serie basate sul mondo di “League of Legends”, la piattaforma prevede per il 2026 la seconda stagione di “Devil May Cry”, e già dal 14 ottobre i fan potranno scoprire “Splinter Cell: Deathwatch”.

La chiusura di “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” lascia un vuoto per gli appassionati, ma apre a una nuova era del mito di Lara, destinata a emergere in un’importante rinascita live-action su Amazon Prime Video. In attesa della nuova stagione, in arrivo l’11 dicembre, è possibile leggere la recensione della prima stagione della serie animata.