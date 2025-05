Fine in Malo Modo: La Celebrità Rivela i Motivi della Rottura

Samanta Togni ha annunciato la fine del suo matrimonio con il chirurgo Mario Russo durante un’intervista a Verissimo, rivelando una crisi profonda e il suo percorso di rinascita personale. La relazione, avviata circa cinque anni fa e culminata nel matrimonio del 2020, ha presentato alti e bassi, portando Togni a una riflessione su quanto sacrifici abbia fatto per mantenere viva la coppia.

Nel colloquio con Silvia Toffanin, Togni ha descritto questo momento come una fase di riscoperta, sottolineando le difficoltà legate alla separazione, e ha confermato che la rottura non è avvenuta in modo sereno. Ha spiegato che, sebbene la loro storia d’amore fosse iniziata intensamente, nel tempo si è trasformata, portando a una disparità di impegno tra i due.

Togni ha raccontato di come si siano conosciuti in treno e di come, dopo sette mesi, abbiano deciso di sposarsi, trasferendosi a Dubai per il lavoro di Russo. Questo cambiamento ha comportato per Togni rinunce significative e ha messo in discussione la sua identità. La crisi principale è arrivata alla fine dell’estate scorsa, con un progressivo allontanamento, fino a rendersi conto che i loro obiettivi di vita erano troppo differenti.

Attualmente, Togni ha risposto in modo evasivo a domande su un nuovo compagno, affermando di sentirsi bene da sola. Ha sottolineato di aver ritrovato la gioia di vivere e di sentirsi pronta per una nuova fase della sua vita, esprimendo ottimismo per le opportunità che ha davanti a sé.

Fonte: www.bigodino.it