fine di un amore da fiaba

La storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, una delle coppie più ammirate e discusse di Hollywood, sembra essere giunta al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni e segnali preoccupanti, le voci di un imminente divorzio si fanno sempre più insistenti. Secondo fonti vicine alla coppia, sarebbero ormai più che fondate.

fine di un amore fiabesco tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: le carte del divorzio sono pronte

I “Bennifer”, così affettuosamente soprannominati dai fan, avrebbero già redatto i documenti per la separazione. Un insider a MailOnline ha rilasciato una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi: il loro matrimonio è appeso a un filo.

“I documenti del divorzio sono stati finalizzati con lei un mese fa, ma stanno aspettando il momento giusto per diffonderli.”

Dietro questa crisi coniugale si nascondono dissapori e intolleranze per alcuni comportamenti reciproci. I segnali di rottura sono stati evidenti nelle ultime settimane. Il giorno del secondo anniversario di nozze, ad esempio, non erano insieme: mentre JLo era negli Hamptons, Ben si trovava a Los Angeles. Inoltre, durante il sontuoso party per il 55° compleanno di Jennifer, ispirato alla serie Bridgerton” l’attore non era presente.

Un altro segnale inequivocabile della fine della loro storia è la vendita della lussuosa villa californiana, dimora di famiglia che Jennifer aveva sempre sognata, mentre Ben l’ha sempre detestata. Entrambi hanno iniziato a togliere le fedi nuziali, un gesto simbolico che ha messo in allarme i fan e gli osservatori più attenti.

Trovare un accordo sembra essere l’ostacolo principale, ma una volta raggiunto, la coppia dovrebbe rilasciare una dichiarazione congiunta per annunciare la fine del matrimonio.

Intanto, le loro vite sembrano già seguire strade separate. Ben Affleck ha concluso l’acquisto di una nuova casa a Pacific Palisades, dal valore di 20,5 milioni di dollari, mentre Jennifer Lopez ha venduto il suo attico a New York City, guadagnando 23 milioni di dollari. Due mosse che confermano come il loro legame sia ormai giunto al termine.

La favola d’amore tra Ben e Jennifer, che aveva fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, sembra dunque destinata a finire con un doloroso addio. Una rottura che segna la fine dell’era dei Bennifer.

Leggi anche: “Divorzio sempre più vicino” Ormai non ci sono più dubbi, finito l’amore tra la super coppia: lui è andato via di casa