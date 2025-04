Fine del Terzo Mandato: Esenzioni per Alcune Regioni e Governatori

Mercoledì 9 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale della Campania che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di candidarsi per la terza volta come governatore. La decisione ha avuto ripercussioni anche sui sogni di Luca Zaia, presidente del Veneto.

La Corte ha ritenuto che la legge campana violi l’articolo 122 della Costituzione, che assegna al legislatore regionale il compito di stabilire le ipotesi di ineleggibilità del presidente della Giunta nel rispetto delle leggi nazionali. Il divieto del terzo mandato consecutivo, stabilito per tutte le Regioni ordinarie, è chiaramente enunciato nella normativa nazionale. L’Avvocato dello Stato, Ruggero Di Martino, ha specificato che chi ha già completato due mandati consecutivi non può concorrere per una terza elezione.

Attualmente, sono otto i governatori in carica al secondo mandato consecutivo, di cui sei di centrodestra e due di centrosinistra. Tra questi, De Luca, Zaia ed Emiliano vedranno scadere il loro secondo mandato. De Luca ha espresso delusione, definendo la decisione della Consulta una “tesi strampalata” e chiedendo una revisione della parità di trattamento davanti alla legge.

Invece, per Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, la situazione potrebbe essere diversa poiché le regioni a statuto speciale non sono soggette ai limiti dei mandati. Potrebbe quindi legiferare per consentire un terzo mandato, creando potenzialmente disparità tra i governatori.