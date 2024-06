findCar OBD – Localizzatore GPS per auto OBD [GPS tracker OBD]. Senza installazione. Posizione in tempo reale. Allarmi: Limite di Velocità, Antifurto e Geofence

28,98€ - 23,98€

Descrizione prodotto

findCar OBD – GPS Tracker per auto senza installazione

Tracker di rapida installazione con presa OBD, ideale per micro flotte e veicoli privati, come soluzione rapida e flessibile.

Con findCar è possibile controllare i veicoli ed essere sempre informati sulla loro posizione in tempo reale.

Localizzazione in tempo reale

Traccia i tuoi veicoli in tempo reale. La posizione viene aggiornata ogni 10 secondi

Percorsi di 1 anno

Visualizzare i percorsi effettuati nell’ultimo anno. È possibile analizzare le informazioni registrate in ogni punto del percorso, che comprendono i dati di:

Data e oraVelocitàPosizione

Geofence

È possibile definire un geofence o “zona sicura” intorno al dispositivo. In questo modo si riceverà una notifica sull’app non appena questa esce o entra nell’area precedentemente definita.

Proprietà tecniche

Precisione 5 metri.Batteria: Li-Ion 6000mAHPeso: 150 grammi.Dimensioni del dispositivo: 52x38x16 mm.Dimensioni con l’imballaggio: 12 x 8,3 x 5,5 cmPeso con imballo: 185grBatteria: ioni di litio 200 mAh

Incluso nella consegna

Dispositivo OBD GPSScheda SIM M2M inclusa, con traffico dati internazionale in Europa (abbonamento necessario, a partire da 2,99 al mese, piano dati incluso)Istruzioni per l’usoAccedere all’app findCar Verwendete Technologien

Tecnologia di posizionamento: GPS/GLONASS+LBS+AGPSTecnologia mobile: GSM/GPRS 850/900/1800/1900Percorsi: 1 anno di memoria

Molto leggero

SENZA installazione, tutto ciò che serve è incluso.Carta SIM inclusa nel traffico dati internazionale Europa (abbonamento richiesto).Valido per tutti i veicoli (tutti a partire dall’anno di fabbricazione 2000 con connessione OBD).

Diverse scelte

Posizione in tempo realePercorsoAllarmeRapporti

App, tablet o PC

Controllo completo da cellulare, tablet o PC.

Applicazione propria Android / iOS in spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco, olandese, portoghese e russo.

Allarmi mobili

Ottenete gli avvisi di cui avete bisogno sul vostro cellulare, configurabili al 100%:

Eccesso di velocità (lo segnalate voi)Entrata/uscita da una zonaMovimentoSeparazioneVibrazioni

🚗 TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE di Auto, Furgoni, Caravan, Moto e Camion. Satellitare Auto Localizzatore ideale per veicoli familiari, gestione flotte, servizi di consegna e pacchi.

👍 PRONTO ALL’USO, nessuna configurazione richiesta. Il GPS Localizzatore con scheda SIM integrata con traffico incluso

✅ ABBONAMENTO CONVENIENTE, puoi scegliere tra i diversi piani di abbonamento (mensile, trimestrale, annuale…) per il localizzatore GPS auto a partire da 2,99€/mese

🚗 CONTROLLO DEL PERCORSO – L’app (Android e iOS) ti consente di controllare la cronologia di 1 anno dei percorsi

📞 SUPPORTO WHATSAPP – Il nostro team è a tua disposizione con supporto in più lingue per il localizzatore satellitare

👍 AVVISI sul telefono per eccesso di velocità, quando esci dall’area contrassegnata, e anche se il localizzatore è disconnesso!

✅ DESIGN COMPATTO, passa inosservato. Valido come GPS Tracker per moto OBD se l’OBD è disponibile.

👍 NESSUNA NECESSITÀ DI RICARICA, con l’interfaccia OBD2 (in tutte le auto dal 2000), il GPS ha alimentazione permanente e non necessita di essere ricaricato. Valido come GPS moto localizzatore con app se è disponibile il connettore OBD.