Find N2 Flip, il primo pieghevole Oppo in Europa

Oppo ha annunciato oggi l’evento di lancio di Find N2 Flip, primo pieghevole dell’azienda ad arrivare in Europa. Le immagini dell’evento verranno mostrate anche in diretta streaming sul canale YouTube Oppo Global il 15 Febbraio 2023 “Le nostre ricerche sugli smartphone pieghevoli sono iniziate nel 2018 e nel 2021 abbiamo sorpreso i nostri utenti con il lancio del nostro primo foldable, Find N, caratterizzato da una piega praticamente invisibile e dall’avanzata tecnologia Flexion Hinge. Con Oppo Find N2 Flip vogliamo portare i dispositivi pieghevoli ai limiti dell’avanguardia tecnologica in modo compatto ed elegante e ora siamo finalmente pronti per condividere a livello globale questo nuovo punto di riferimento nel settore”, commenta Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO.

Con Find N2 Flip, Oppo introduce un nuovo sistema di chiusura, la Flexion Hinge di nuova generazione, più sottile, piccola e resistente rispetto a quella del suo predecessore. Nonostante le dimensioni compatte, Find N2 Flip è in grado di migliorare la user experience di questa tipologia di smartphone, secondo le intenzioni dell’azienda. Grazie allo schermo verticale frontale, il più ampio fra quelli attualmente incorporati sugli altri smartphone del segmento, sarà infatti possibile visualizzare delle preview chiare dei propri selfie e usufruire di widget e strumenti che permetteranno di utilizzare il telefono direttamente da chiuso. Lo smartphone avrà la ricarica veloce e sarà dotato di un sistema di fotocamere Hasselblad e chipset MediaTek Dimensity 9000+ ottimizzato.