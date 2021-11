Eugenio Finardi ha dovuto rinviare i suoi concerti di Brindisi e di Ostuni per un malore. Il cantante milanese lo racconta sulla sua pagina Facebook. ”Oggi ero a Linate in coda per l’imbarco del volo AZ1643 per Brindisi quando, improvvisamente, il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa girare. Il mio iPhone segnalava Fibrillazione Atriale. Mi hanno portato in affanno al Centro Medico dell’aeroporto e poi in Ambulanza al Centro Cardiologico Monzino, dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese. La Cardioversione farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto. Domani visite e controlli… Voglio scusarmi con il Pubblico di Brindisi e Ostuni. Prometto che ci rifaremo al più presto. L’appuntamento è solo rimandato di un po’!”

Finardi ha spiegato in un altro post che si è accorto della situazione grazie al suo Apple Watch: “Certamente, avrei pensato di essere solo accaldato e in affanno per lo stress dell’aeroporto e sarei salito sull’aereo dove sarei stato male. Atterraggio d’emergenza e tutte le conseguenze… In realtà è l’orologio della Apple che ha la possibilità di fare un ECG che segnala la Fibrillazione in atto e permette di stabilire l’esatto momento dell’iinsorgere della FA, informazione utile per scegliere poi la modalità di Cardioversione”. Non è il primo caso in cui lo smartwatch Apple ha contribuito a salvare una vita: qui ne abbiamo raccontato un altro, che ha per protagonista un giovane romano.

Finardi, 69 anni, è noto per successi come Extraterrestre e Musica Ribelle, ma in maniera più o meno evidente ha segnato mezzo secolo di musica italiana. Il suo ultimo album in studio s’intitola, curiosamente, Fibrillante, ed è uscito nel 2014.