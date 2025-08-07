Finanziamento record per il nuovo film di Gabriele Muccino

Il panorama cinematografico italiano si arricchisce con un nuovo progetto, sostenuto da importanti finanziamenti. Un contributo di 10 milioni di euro da parte di Banco BPM, garantito da SACE, consentirà la produzione dell’ultimo film del regista Gabriele Muccino, realizzato in collaborazione con Lotus Production.

Questa operazione finanziaria mira a coprire i costi di produzione, permettendo di sviluppare un’opera destinata a un pubblico internazionale. Il cast del film include nomi noti come Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. La sceneggiatura è firmata dalla scrittrice statunitense Delia Ephron, promettendo una narrazione che abbraccia culture diverse, con ambientazioni che spaziano tra il Marocco e l’Italia.

Mattia Mastroianni di Banco BPM ha sottolineato l’importanza culturale ed economica del cinema italiano, evidenziando come il sostegno a questo progetto contribuisca alla sua valorizzazione a livello internazionale. Raffaella Leone, produttrice del film, ha espresso soddisfazione per il supporto ricevuto, definendo il finanziamento come cruciale per la realizzazione del film, che mira a coinvolgere un pubblico globale.

Alessia Iannoni Sebastianini di SACE ha evidenziato l’impegno della società nell’affiancare le aziende italiane nel potenziamento della loro competitività, sottolineando gli effetti positivi di questo progetto sul piano economico e occupazionale. Le riprese del film hanno preso avvio nel mese di giugno 2025 e sono supportate anche da RAI Cinema e ASA NISI MASA.