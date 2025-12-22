Finanziamento per Napoli 2500

Durante la campagna elettorale per le regionali, il ministro Antonio Tajani promise che le celebrazioni per Napoli 2500 sarebbero state rifinanziate. Qualcuno ironizzò, dicendo che era facile promettere in campagna elettorale. Oggi rispondiamo con i fatti, dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commentando l’approvazione dell’emendamento che stanzia 6 milioni di euro a sostegno delle celebrazioni per Napoli 2500.

L’emendamento, proposto dal Governo, è stato difeso e portato avanti dal capogruppo al Senato Maurizio Gasparri ed è diventato realtà. Martusciello spiega che questi 6 milioni rappresentano un segnale concreto di attenzione verso Napoli, la sua storia e il suo ruolo nazionale e internazionale. L’approvazione dell’emendamento dimostra che quando Forza Italia assume un impegno lo onora, anche lontano dai riflettori della campagna elettorale. Questi fondi sono la dimostrazione che alle parole seguono scelte, atti parlamentari, risorse vere.