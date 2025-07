Finanziamento da 50 milioni: Ligabue punta alla crescita globale

Il Gruppo Ligabue ha recentemente ricevuto un significativo sostegno finanziario che attesta la fiducia del sistema bancario nella sua crescita. Nel 2024, l’azienda prevede di superare per la prima volta i 400 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 22,5% rispetto all’anno precedente. Le prospettive per il 2025 indicano un fatturato superiore ai 450 milioni di euro, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 20% negli ultimi tre anni.

Per garantire una stabilità finanziaria superiore, Ligabue ha concluso un’operazione di finanziamento di 50 milioni di euro, necessario per rifinanziare debiti pregressi e supportare il piano industriale 2025-2029, che prevede anche una significativa espansione internazionale. Questo finanziamento, che si suddivide in tre linee di credito, è stato gestito da UniCredit e Banca Finint, con la partecipazione di altre istituzioni come Banco BPM e Crédit Agricole.

Il presidente Inti Ligabue ha dichiarato che questa operazione segna una tappa fondamentale nella storia dell’azienda, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto in un momento cruciale di crescita. Tra i progetti futuri, si prevede l’apertura di un nuovo magazzino in Arabia Saudita e l’acquisizione della nave MS Hamburg, oltre a investimenti nel settore dei traghetti, con l’introduzione di nuovi servizi e marchi di ristorazione.

Le dichiarazioni dei rappresentanti di UniCredit e Banca Finint mettono in evidenza l’importanza di sostenere le ambizioni di crescita del Gruppo, sottolineando il loro impegno nel fornire soluzioni finanziarie su misura per progetti duraturi.