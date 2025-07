Finanziamento da 2,3 miliardi per la crescita di CityFibre

CityFibre, principale operatore di rete in fibra ottica nel Regno Unito, ha concluso un accordo con i suoi azionisti e istituti di credito per un round di finanziamento del valore di 2,3 miliardi di sterline, volto a sostenere la sua espansione futura. L’investimento include 500 milioni di sterline in nuovo capitale, supportato da azionisti come Goldman Sachs Alternatives, Antin Infrastructure Partners, Mubadala Investment Company e Interogo Holding.

In aggiunta, l’azienda ha concordato un aumento di 960 milioni di sterline delle sue linee di credito già esistenti, con l’appoggio di banche come ABN AMRO, BBVA, Crédit Agricole, ING, Intesa Sanpaolo, Lloyds, NatWest, SEB e Société Générale. A questo si affianca una struttura incrementale di 800 milioni di sterline, destinata a finanziare l’espansione della rete tramite acquisizioni.

Greg Mesch, CEO di CityFibre, ha sottolineato le opportunità significative per l’azienda grazie al supporto degli investitori, rimarcando che questo investimento multimiliardario in infrastrutture digitali avrà un impatto positivo in tutto il Regno Unito e contribuirà alla crescita economica del paese.

Rachel Reeves, Cancelliere dello Scacchiere, ha evidenziato come questo progetto dimostri l’attrattività della Gran Bretagna per investimenti ingenti, incluso il National Wealth Fund, considerandolo cruciale per preparare l’economia del paese al futuro.