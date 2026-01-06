12.5 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Salute

Finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale in Italia

Da stranotizie
Finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale in Italia

Il finanziamento del Fondo sanitario nazionale prevede risorse per 2,38 miliardi di euro per il 2026, 2,63 miliardi di euro per il 2027 e 2,63 miliardi annui a partire dal 2028. Per la prevenzione, sono stanziati 238 milioni di euro ogni anno a partire dal 2026, per rafforzare la rete dei programmi di prevenzione e diagnosi precoce, che includono l’estensione dello screening per il tumore della mammella e del colon-retto, il consolidamento del programma di monitoraggio del tumore polmonare e l’incremento delle risorse per i vaccini.

Inoltre, sono previsti fondi per la prevenzione sanitaria legata alle patologie da inquinamento ambientale, nuovi screening neonatali, prevenzione dell’Hiv e prevenzione e cura dell’obesità. Per il personale del Servizio sanitario nazionale, è previsto uno stanziamento a regime di 450 milioni di euro annui per l’assunzione del personale sanitario e sono previste risorse per l’incremento dell’indennità di specificità sanitaria e per la promozione della salute.

Sono previsti anche fondi per la ricerca, in particolare per valorizzare il ruolo degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, e per la salute mentale, con 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui a decorrere dal 2029. È previsto un incremento delle risorse per le cure palliative e per le spese per l’Alzheimer e le altre patologie di demenza senile.

Inoltre, è previsto un potenziamento dell’erogazione dei servizi sanitari sul territorio, con l’integrazione stabile delle farmacie dei servizi nel Servizio sanitario nazionale, e sono stanziati fondi per la digitalizzazione in sanità, in particolare per la dematerializzazione della ricetta e per il potenziamento dei servizi di telemedicina. Sono previste anche misure per l’aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale e per la farmacia dei servizi, che determinano il superamento della fase di sperimentazione e il consolidamento del loro rango di presidi sanitari organici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo precedente
La Francia nella neve
Articolo successivo
Calciomercato Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.