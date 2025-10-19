Finanziamenti per associazioni sportive in Italia

Un aspetto importante per gli atleti emergenti è l’appartenenza a un circolo o a una società sportiva. Secondo Orsi, questa scelta può offrire vantaggi significativi, come l’accesso a finanziamenti pubblici. L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche, inclusi i club di padel. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo, la formazione e la pratica sportiva. Questi finanziamenti possono supportare indirettamente gli atleti, fornendo risorse per corsi, tornei e programmi dedicati ai giovani.