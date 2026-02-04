Finanziamenti in sospeso alla Camera USA: i Democratici si dividono

Dozzine di membri democratici della Camera dei Rappresentanti potrebbero votare a favore di un pacchetto di finanziamenti, nonostante l’impegno dei leader democratici di non sostenere i repubblicani nella velocizzazione della legislazione. Recentemente, i Democratici hanno comunicato ai leader del GOP che non avrebbero fornito i voti necessari per approvare il pacchetto senza attivare le regole, il che avrebbe richiesto l’appoggio di circa 70 Democratici. Per questo motivo, il leader repubblicano Johnson ha dovuto far passare il disegno di legge attraverso il Comitato per le Regole e organizzare una conferenza per un voto di parte.

Con una maggioranza di 218 a 214, Johnson non può permettersi di perdere più di un voto, poiché un passaggio di due voti porterebbe a un pareggio, facendo fallire la proposta. Jeffries, leader democratico, ha affermato che è responsabilità dei repubblicani far passare la regola, esprimendo scetticismo riguardo alla possibilità che i Democratici forniscano voti ai repubblicani.

Tuttavia, alcuni Democratici potrebbero decidere di sostenere la misura durante il voto finale. Il pacchetto, negoziato tra i Democratici del Senato e la Casa Bianca, include un’estensione di due settimane dei fondi per il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, permettendo ulteriori trattative sulle politiche di immigrazione. Nonostante il tempo ristretto, sia Repubblicani che Democratici sembrano ottimisti riguardo alla possibilità di un accordo.

La deputata Rosa DeLauro, leader democratica nella commissione per gli stanziamenti, ha dichiarato di sostenere il pacchetto, riflettendo il potenziale sostegno tra i Democratici. Jeffries ha anche menzionato la diversità di opinioni all’interno del caucus, evidenziando il forte consenso democratico sui cinque progetti di legge di finanziamento bipartisan inclusi nel pacchetto.