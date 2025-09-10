Finanziamenti alla ricerca in Piemonte: 27 progetti selezionati

Sono 27 i progetti delle università e dei centri di ricerca piemontesi selezionati nel bando Infra+, finanziati dalla Regione tramite il Fondo europeo di Sviluppo regionale (Fesr). La Regione ha destinato 30 milioni di euro a questo bando, con l’intenzione di aumentare le risorse disponibili, considerata l’alta qualità delle proposte, che genereranno investimenti per quasi 100 milioni di euro.

Le tematiche delle proposte spaziano dalla microelettronica all’aerospazio, dalla manifattura avanzata ai nuovi materiali, fino all’intelligenza artificiale generativa. Alcuni progetti si concentrano sulla transizione energetica, sull’economia circolare, sulla mobilità sostenibile, sulla biosicurezza, sul monitoraggio ambientale, sulla salute e sul benessere, sull’edilizia e il territorio, così come sull’agroindustria.

I risultati del bando sono stati presentati in tre eventi svoltisi a Torino e presso l’Università del Piemonte orientale. L’assessore all’Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte, Matteo Marnati, ha evidenziato l’importanza di investire in ricerca e innovazione per garantire crescita e nuove opportunità di lavoro qualificato, nonché per attrarre talenti e rafforzare il legame tra università e industria.

Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, ha sottolineato che la qualità dei progetti evidenzia la forza della collaborazione tra istituzioni e enti di ricerca. Ha anche annunciato un nuovo modello di governance per i progetti di ricerca.

Menico Rizzi, rettore dell’Università del Piemonte orientale, ha espresso gratitudine per il bando, che valorizza le capacità delle università e dei centri di ricerca. Infine, Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino, ha confermato l’importanza delle infrastrutture di ricerca per affrontare le sfide globali, sottolineando la necessità di investire nella conoscenza come risorsa fondamentale per il futuro.

Dei 27 progetti, 17 coinvolgono più enti, di cui 10 sono interateneo, con partecipanti come il Politecnico di Torino e diverse fondazioni e istituti di ricerca.