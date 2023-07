Finanza sostenibile, Commissione UE adotta European Sustainability Reporting Standards

– La Commissione europea ha adottato oggi gli European Sustainability Reporting Standards ESRS, che devono essere utilizzati da tutte le società soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD.

“Le norme che abbiamo adottato oggi sono ambiziose e rappresentano uno strumento importante a sostegno dell’agenda della finanza sostenibile dell’UE – ha commentato Mairead McGuinness, Commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali – Trovano il giusto equilibrio tra la limitazione dell’onere per le società che effettuano segnalazioni e allo stesso tempo consentono alle aziende di mostrare gli sforzi che stanno compiendo per rispettare l’agenda del Green Deal e, di conseguenza, avere accesso a finanziamenti sostenibili”.

Gli standard coprono l’intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani. Forniscono informazioni agli investitori per comprendere l’impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono. Tengono inoltre conto delle discussioni con l’International Sustainability Standards Board ISSB e la Global Reporting Initiative GRI al fine di garantire un grado molto elevato di interoperabilità tra gli standard dell’UE e quelli globali e di evitare inutili doppie segnalazioni da parte delle imprese.

Gli obblighi di segnalazione verranno introdotti gradualmente nel tempo per le diverse società, si legge in una nota della Commissione UE.

La direttiva non impone nuovi obblighi di comunicazione alle PMI, ad eccezione delle PMI quotate. Per le PMI quotate, la direttiva prevede comunque un regime di rendicontazione proporzionato: le PMI quotate non sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità fino all’anno finanziario 2026, con la possibilità di un ulteriore opt-out di due anni dopo. Inoltre, le PMI elencate possono riferire in base a standard separati e proporzionati che saranno meno rigorosi rispetto alla serie completa di ESRS che la Commissione ha appena adottato.