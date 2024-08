Finance For Food verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 12,8 milioni di euro

– Finance for Food FFF, società di consulenza industriale e strategica che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 12,8 milioni di euro calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, dopo aver raccolto circa 2 milioni di euro interamente in aumento di capitale. In particolare, 1,48 milioni di euro sono stati raccolti attraverso il collocamento del Global Coordinator EnVent Italia SIM e 562 mila euro attraverso il collocamento in sede dell’emittente in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo.

Il prezzo di collocamento è pari a 2,40 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza 2,40-2,80 euro per azione.

Il flottante è al 15,91%, compreso il collocamento in sede dell’emittente ed escluse le azioni a voto plurimo.

Le azioni ordinarie sono 5.351.400, di cui 851.400 di nuova emissione. Sono presenti 500.000 azioni a voto plurimo 10 voti per ciascuna azione, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Tredici S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.

Il consiglio di amministrazione è composto da: Alessandro Squeri Presidente del Consiglio di Amministrazione; Francesco Berti Amministratore Delegato; Maria Mazzarella Consigliere; Virginia Filippi Consigliere; Cecilia Martire Consigliere Indipendente.

Dopo l’ammissione, l’azionariato è composto da: Tredici S.r.l.controllata di diritto da Paolo Bordi al 51,87% delle azioni ordinarie e 75,12% dei diritti di voto; Francesco Gianni al 15,79% delle azioni ordinarie e 8,16% dei diritti di voto; Spag S.r.l. società riconducibile ad Arturo Semerari al 7,10% delle azioni ordinarie e 3,67% dei diritti di voto; Lefin Holdings S.r.l. società riconducibile a Marco Bassetti e Giovanni Luschi al 4,67% delle azioni ordinarie e 2,42% dei diritti di voto; altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5% al 4,66% delle azioni ordinarie e 2,41% dei diritti di voto; mercato al 15,91% delle azioni orinarie e 8,22% dei diritti di voto.

L’ammissione è prevista il 5 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari in settimana. EnVent Italia SIM è Euronext Growth Advisor EGA, MIT SIM è lo Specialist.