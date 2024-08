Finalmente sappiamo in che modo è nata l’atmosfera sulla Luna

Da sempre gli scienziati si interrogano sull’esistenza di una tenue atmosfera, chiamata “esosfera”, sul nostro amato satellite. Tuttavia, solo oggi grazie ad una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Science Advances, abbiamo una risposta.

Dopo aver affrontato la questione del “sopra” e “sotto” nello spazio, i ricercatori affermano che oramai da miliardi di anni, l’atmosfera della Luna è principalmente sostenuta da un continuo “bombardamento” di meteoriti che causano un fenomeno chiamato “vaporizzazione da impatto“. A quanto pare, questo affascinante processo gioca un ruolo fondamentale nella formazione atmosferica, ma di cosa si tratta?

Si verifica nel momento in cui gli impatti sollevano letteralmente il suolo lunare, vaporizzando di fatto materiali che vanno incontro a due possibili destini: o volano via nello spazio, o rimangono sospesi rinnovando di fatto l’esosfera stessa.

“Diamo una risposta definitiva che la vaporizzazione da impatto di meteoriti è il processo dominante che crea l’atmosfera lunare“, ha affermato in una dichiarazione Nicole Nie, professoressa associata al Massachusetts Institute of Technology (MIT), a capo della ricerca. Ma procediamo con ordine.

I primi sospetti, sono nati nel momento in cui il Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) della NASA ha studiato l’atmosfera sottile della Luna nel 2013. Questo li ha portati a teorizzare due processi atti a rigenerare l’esosfera stessa.

Il primo era proprio la vaporizzazione da impatto, mentre il secondo era il cosiddetto “sputtering ionico“. Quest’ultimo si verifica quando particelle cariche ad alta energia provenienti dal sole, note come “vento solare”, colpiscono la superficie lunare e impartiscono energia agli atomi. Tale energia, contribuisce a scagliarli violentemente nell’esosfera.

“In base ai dati provenienti dal LADEE, sembrava che entrambi i processi stessero svolgendo un ruolo importante, ma non era ancora chiaro in che modo“, ha sottolineato Nie. Quale processo è il principale responsabile del mantenimento dell’atmosfera lunare? Un aiuto è arrivato direttamente dalle missioni Apollo della NASA.

Il team è stato infatti in grado di analizzare dieci campioni di suolo lunare raccolti durante le celebri missioni, ciascuno dei quali pesava appena 100 milligrammi.

I ricercatori hanno in particolare isolato ed analizzato scrupolosamente due elementi definiti “volatili”: potassio e rubidio. Entrambi vengono facilmente vaporizzati sia dagli impatti di meteoriti, che dallo sputtering solare causato dal bombardamento del vento solare. I risultati sono decisamente chiari.

Dopo aver visto i tunnel sulla Luna, il team ha scoperto che addirittura il 70% dell’esosfera è generato da impatti di meteoriti e vaporizzazione da impatto, con il restante 30% creato grazie ai venti solari e allo sputtering ionico.

“Senza questi campioni delle missioni Apollo, non saremmo stati in grado di ottenere dati precisi e di effettuare misurazioni quantitative per comprendere l’evoluzione del nostro satellite“, ha concluso Nie.