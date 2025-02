Finalmente il sole sull’Italia, ma quanto durerà? Previsioni meteo per oggi e domani

Finalmente arriva il sole in Italia grazie all’anticiclone delle Azzorre, dopo un lungo periodo di maltempo. Il cielo risulterà sereno nella maggior parte del paese, con qualche nube bassa in Pianura Padana e addensamenti irregolari tra Calabria e Sicilia, dove potranno verificarsi brevi piovaschi isolati. Le temperature, tuttavia, scenderanno leggermente a causa di correnti settentrionali, principalmente nelle regioni centrali.

Mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio si prevedono due giornate stabili e soleggiate, ma ci saranno nebbie notturne in Val Padana e qualche nuvola in Sicilia. Venerdì la situazione cambierà inaspettatamente, con possibilità di nevicate in pianura nel Nord-ovest, in particolare in Piemonte, Lombardia ed Emilia, a basse quote; questo cambiamento è sorprendente considerando che recentemente le temperature erano state al di sopra della media.

La tendenza previsionale per i prossimi giorni è incerta e dipenderà dalla traiettoria dell’aria fredda russa, che potrebbe colpire il Nord Italia o spostarsi verso l’Europa Centrale. Inoltre, i modelli indicano un possibile ritorno del maltempo tra Sicilia e Calabria a partire da sabato, dopo le intense piogge del weekend scorso che hanno arrecato danni, senza però risolvere il problema della siccità che persiste nel Sud.

Oggi, martedì 4 febbraio, si prevede un tempo stabile al Nord con locali nebbie, sole al Centro e nubi sparse al Sud. Domani, mercoledì, il clima rimarrà simile con cielo poco nuvoloso al Nord e bel tempo al Centro, mentre in Sicilia ci saranno sole e nubi sparse.