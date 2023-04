Finalmente ha una casa, ma non abbandona il suo amico: video dolcissimo

Un cucciolo di cane, lasciato in strada insieme al suo orsacchiotto di peluche, non abbandona il suo amico inanimato neanche quando trova una casa e una famiglia.

Una famiglia è per sempre. Questo è il grandissimo insegnamento che un dolce cucciolo di cane sta dando al mondo intero. Il video che lo ritrae mentre, abbandonato in strada dai suoi umani, continua a prendersi cura del suo giocattolo, è stato condiviso pochi giorni fa su YouTube e sta totalizzando un numero sempre maggiore di visualizzazioni, conquistando l’affetto di migliaia di utenti del web commossi dalla storia di questo piccolo cagnolino dal cuore grandissimo.

Il salvataggio del cucciolo di cane abbandonato in strada: il piccolo torna indietro perché non può lasciare da solo il suo amico di pezza (VIDEO)

Sul canale YouTube Gatitos y Perritos Chidos (@Gatitos y Perritos Chidos) è stato postato un filmato che, come spiega la didascalia, mostra un «cucciolo abbandonato [che] si rifiuta di lasciare il suo orsacchiotto dopo essere stato salvato» (nel testo originale in spagnolo: «Cachorrito abandonado se niega a dejar su Osito de Peluche tras ser rescatado»).

Il video è stato realizzato da una ragazza, Zhang, che si occupa di aiutare gli animali randagi e abbandonati accogliendoli nel suo rifugio. Pochi giorni fa la giovane stava camminando su una strada quando ha sentito i latrati disperati di un cagnolino. Nascosto dietro alla vegetazione c’era infatti un tenerissimo cucciolo di cane dal manto chiaro sdraiato accanto a quella che per lui rappresentava ormai tutta la sua famiglia: un orsacchiotto di peluche bianco con una magliettina gialla. A giudicare dalle condizioni igieniche del cucciolo e del peluche, il cagnolino doveva essere stato abbandonato in strada già da diverso tempo e aveva trovato conforto nell’orsetto.

La donna ha provato a farsi seguire dal cagnolino, ma poco dopo il piccolo è tornato di corsa indietro. Per nessuna ragione al mondo avrebbe abbandonato il suo amico facendolo soffrire esattamente come i suoi umani avevano fatto con lui. Vedendo quanto il giocattolo significasse per il cucciolo, Zhang ha deciso così di tornare indietro e di prendere in mano l’orsacchiotto. Tenendolo bene in vista davanti agli occhi del cagnolino, la ragazza è riuscita a farsi seguire dal piccolo. Portato a casa, la giovane ha fatto un lungo bagnetto sia al cucciolo sia al suo giocattolo. Adesso si prenderà cura di entrambi fino a quando non saranno pronti a trovare una casa che possa amarli per sempre.

Sono numerosissimi i video condivisi sui social network che testimoniano il conforto che gli animali domestici trovano nei peluche e nei giocattoli. Un filmato postato su TikTok, ad esempio, ha mostrato l’educazione di un dolce cucciolo di Bassotto di nome Gideon, che non mangia mai prima del suo orsetto di peluche. Tutti i giorni, infatti, il cagnolino porta il suo amichetto inanimato alla ciotola e aspetta pazientemente che si serva per primo. Lo stesso atteggiamento del resto è comune a diversi animali domestici, come testimonia un altro video che mostra un premuroso gattino mentre si prende cura del suo orsacchiotto di peluche e lo porta alla ciotola per farlo mangiare. (di Elisabetta Guglielmi)