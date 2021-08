Le OGR di Torino sono un maestoso complesso industriale di fine Ottocento nel cuore della città, protagonista della sua crescita e cambiamenti per circa un secolo.

Oggi, dopo una lunga riqualificazione, sono un hub tecnologico che guarda al futuro salvaguardando sempre il proprio valore storico.

Da ex Officine per la riparazione dei treni a nuove Officine della cultura contemporanea, dell’innovazione e dell’accelerazione d’impresa.

Non potevamo che scegliere le OGR per un evento in cui tecnologia e futuro fanno da protagonisti!

In che spazi si svolgerà ITW?

La Tech Conference, a accesso limitato e su invito, si terrà presso la Sala Fucine, uno spazio unico, ampio, con alti soffitti e grande fascino.

La nostra area Expo è stata creata per tutti: ad accesso libero e gratuito, ti permetterà di scoprire e provare nuove tecnologie. Sarà nella Corte Ovest, al lato del Bar Snodo e dell’area Food Truck, dove potrai mangiare e bere per riprendere le energie.

Un’area sarà infine dedicata al live streaming della conferenza.

Vieni alle OGR il 23 e 24 settembre ed entra nel mondo Italian Tech Week!