“Finalmente ci sposiamo, svelata la data” i famosissimi condividono la loro gioia sui social

Luì e Sofì, gli celebri youtuber del duo I Me contro Te, hanno annunciato il loro matrimonio previsto per settembre 2025. La proposta di matrimonio, realizzata nel 2021 sul lago di Como, era stata rimandata a causa di impegni professionali. Nel video dell’annuncio, Luì e Sofì, rispettivamente di 27 e 32 anni, appaiono vestiti in modo festoso, mostrando un cartellone con la data del matrimonio mentre coriandoli dorati cadono intorno a loro. La loro relazione, che dura da 13 anni, ha vissuto momenti significativi, come il magico momento in cui Luì chiese la mano di Sofì.

I Me contro Te hanno conquistato una vasta audience, in particolare nel settore infantile, ottenendo riconoscimenti in vari ambiti come serie tv, concerti, libri e film. La proposta sul lago ha rappresentato un momento cruciale non solo per la loro vita personale, ma anche per la loro carriera. Sofì ha descritto l’evento come inaspettato e emozionante. La loro connessione con i fan si è intensificata, trasformando i video in occasioni per mostrare momenti significativi, inclusi i preparativi per il matrimonio.

Con la data ormai fissata, Luì e Sofì vogliono rendere il giorno speciale indimenticabile non solo per loro, ma anche per i loro fan che li seguono da anni. Durante l’attesa, la coppia condividerà aggiornamenti sui preparativi e sulla celebrazione tramite i loro canali social, continuando a ispirare e intrattenere i loro follower. La loro storia d’amore sembra destinata a evolversi, promettendo un futuro ricco di nuove avventure nell’ambito dell’intrattenimento.