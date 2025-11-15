19.8 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Finalisti Extra Cuoca: Le Eccellenze Italiane in Cucina

Sono state selezionate ventotto cuoche professioniste che parteciperanno alla finale della V edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, un concorso ideato per valorizzare il talento delle cuoche professioniste, promosso da varie associazioni.

Le finaliste provengono da diverse Regioni italiane. Dall’Abruzzo, Nanda Trabucco presenta “Oro Verde ed Essenza di Mare” e Mariana Oproaia il dolce “Essenza d’Oro dei Trabocchi”, entrambi con olio DOP Aprutino Pescarese. Dalla Basilicata, Silvana Felicetta Colucci porta “Ravioli di semola alla mentuccia” e Giuliana Vitarelli “Sgombro azzurro”, entrambi con olio del Frantoio Montanaro Savino.

In Campania, Cecilia Magnante propone “Cheesecake di bufala” e Claudia Fanciullo “Uova in salsa elixa”, utilizzando rispettivamente olio Cuore d’Ortice e olio Brisighella DOP. Dal Friuli-Venezia Giulia, Laura Martinuzzo presenta il dolce “Autunno”.

Il Lazio è rappresentato da Maria Nasso con “Fagottino di sole e Giardino”, Emanuela Guttoriello con “Filetti o Bocconcini di pollo al Barbera d’Asti”, Rosa Nutolo con “Dalla campagna al mare” e Vanessa Battistelli con “Collina Pontina”.

Dal Molise, Ernesta Vassolo porta “Cappuccino di trota” e Lidia Lutan “Sweet autunno”. Il Piemonte è rappresentato da Ionela Monteanu e Andrea Carolina Salerno, mentre Giada Petrosillo è la finalista per la Puglia con “Bruschetta scomposta”.

Le cuoche toscane Maria Giulia Frova e Maria Rosaria De Luca presentano piatti utilizzando oli locali. Dall’Umbria, Mariagrazia Di Bello, Patrizia Marcelli, Mara Novelli e Laila Al Aachir portano ricette diverse.

Dalla Valle d’Aosta, Sandra Lomello e Ornella Corsi rispettivamente presentano “Antipasto Valdostano” e “Carnaroli con zucca Okaido”. Infine, dal Veneto, Gabriella Pizzo, Emanuela Marcon e Nela Lupulescu propongono piatti vari con olio DOP Garda Bresciano.

Le finaliste saranno giudicate da esperti in cucina e olio. La finale si svolgerà a Perugia, dove le cuoche prepareranno i loro piatti e saranno premiate otto vincitrici.

