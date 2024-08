Luna Melis è una finalista dell’edizione 2018 di X Factor, quella della cacciata di Asia Argento e della sostituzione in extremis con Lodo Guenzi, per intenderci, e in questi giorni ha fatto molto parlare. Ma andiamo per gradi.

A vincere X Factor quell’anno, sotto l’ala di Mara Maionchi, è stato Anastasio. Un’edizione (a livello discografico) decisamente sfortunata: nessuno ha avuto particolare successo, anzi, sono tutti spariti dai giri che contano. La seconda classificata, Naomi Rivieccio, ora è una delle coriste del Festival di Sanremo, mentre l’altra finalista, la sopracitata Luna Melis, ha pubblicato un po’ di singoli che sono tutti passati inosservati. Lo stesso vale per il vincitore, Anastasio, che dopo Sanremo (nel 2020), è sparito.

Finalista di X Factor contro le sue colleghe più famose: “Senza talento, vi fate prendere in giro”

Qualcun’altra, però, ce l’ha fatta (anche mostrando il c**o) e questo a Luna Melis proprio non è andato giù. Qualche giorno fa, su Instagram, si è così sfogata: “Sarebbe così facile mettere in mostra il c**o 24/24 h da domani stesso e diventare la cantante più famosa d’Italia. Avrei la fama e tutto il resto pronto e servito subito“. La cantante ha poi aggiunto: “Sarò io stupida che non mi voglio omologare al resto dei personaggi in circolo ora senza talento e con dei meriti solo perché si spogliano? Sarò stupida io che voglio farmi conoscere solo per il mio talento senza sfruttare altro?“. Chiudendo con: “E non mi venite a fare il discorso moralista femminista o quello che vi pare perché dite tanto che nel 2024 dovremmo essere avanti su ste cose ma siete voi che nel 2024 ancora vi fate prendere in giro da certe paracul4te sociali. Svegliatevi“.

La finalista di X Factor non ha ovviamente fatto i nomi, ma spero che non si riferisca ad Annalisa ed Elodie (che sono le più tartassate al momento sotto questo aspetto) perché di talento ne hanno da vendere.