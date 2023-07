Finalista di Amici di Maria sbarca a Mare Fuori il musical, Maria Esposito commenta: “Ti amo!”

A dicembre il musical di Mare Fuori (diretto da Alessandro Siani) debutterà al Teatro Augusteo di Napoli e girerà tutta Italia con trenta date. Nel cast dello spettacolo è entrata anche una nota finalista di Amici di Maria. Il profilo ufficiale del musical ha ufficializzato l’arrivo di Giulia Molino (che ha partecipato alla diciannovesima edizione del talent mariano) nella squadra: “Giulia Molino entra ufficialmente nel cast di Mare Fuori Il Musical. Il suo ruolo? Lo scoprirete più avanti. In bocca al lupo Giulia per la tua prima avventura a Teatro! Noi non vediamo l’ora di vederti e soprattutto di vedere tutti voi“.

Mare Fuori il musical, l’arrivo di Giulia Molino: il video della finalista di Amici.

Giulia Molino ha anche registrato una breve clip per salutare i fan di Mare Fuori: “Ho partecipato ai casting a Roma con l’entusiasmo di una bambina. Prima di salire sul palco avevo un po’ di ansia…insomma è normale. Però pensavo tra me e me, ci provo, vediamo come va. Ed è successo. Sono felicissima di poter annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori – Il Musical. Sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical. – ha continuato la finalista di Amici – Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica. Ce sta o mar for e l’ammor a’int…E io non vedo l’ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene a tutti“.

Tra i tanti commenti al filmato su Instagram, anche quello della protagonista della serie di Rai Due, Maria Esposito, che ha scritto: “Io ti amo!”