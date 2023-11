Finalista de L’Isola dei Famosi diventa barista e lascia il mondo dello spettacolo

Nel 2016 ha partecipato all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi diventando una finalista e nel 2019 ha preso parte al cast fisso di Ciao Darwin, ma ora Gracia De Torres ha cambiato vita. E se in questo preciso istante vi state chiedendo “ma chi è Gracia?” vi sblocco un ricordo:



La modella spagnola ha preso parte a una delle edizioni più belle de L’Isola dei Famosi firmata Canale 5. Quella di Mercedesz Henger che annega (“ALVIIIN ALVIIIN AAAALVIIIIN“); di Simona Ventura che esonda come un fiume che esonda, di Fiordaliso che si nasconde un accendino nella patong per accendere il fuoco; di Marco Carta e Jonas Berami e soprattutto di Paola Caruso.

Gracia De Torres zitta zitta è diventata una finalista ma nel corso dell’ultima puntata si è dovuta accontentare di un quinto posto dietro a Paola Caruso, Mercedesz Henger, Jonas Berami e il vincitore Giacobbe Fragomeni che è la dimostrazione che gli italiani non sanno votare.

Ora la spagnola ha abbandonato il mondo della moda e quello della tv (anche se forse è il mondo della tv ad averla abbandonata, ma sono dettagli) e ora è diventata una barista.

“So che molti di voi mi giudicheranno per il mio lavoro. Nella vita ho lavorato tanto e ho fatto tanti tipi di lavori. 13 anni fa, mentre iniziavo nella moda, lavoravo come barista per poter vivere e dopo tanti anni preferisco una vita tranquilla, meno soldi, ma crearmi una vita con la mia famiglia e amici”.