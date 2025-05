Finali Tennis Roma 2025: Paolini vs Gauff con Mattarella

La tennista toscana Jennifer Paolini, attualmente quinta nel ranking Wta, affronterà in finale agli Internazionali di tennis di Roma la statunitense Coco Gauff, numero 3 al mondo. La presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata annunciata dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ha espresso l’importanza dell’evento, evidenziando l’eccezionalità della gara per l’Italia. Paolini ha commentato con entusiasmo la visita di Mattarella e si è detta pronta a concentrare le energie sulla partita.

Durante il torneo, Paolini ha dimostrato un ottimo livello di gioco, perdendo solo un set nei quarti contro la russa Shnaider e battendo in semifinale l’americana Peyton Stearns. Gauff, dal canto suo, ha superato Qinwen Zheng in tre set. I precedenti tra Paolini e Gauff vedono la statunitense in vantaggio per 2-1, ma l’azzurra ha vinto l’ultimo incontro a Stoccarda.

Inoltre, Paolini si trova a disputare la sua prima finale nel singolare sulla terra rossa del Foro Italico, un traguardo che non vedeva un’italiana dall’epoca di Sara Errani, che nel 2013 perse contro Serena Williams. La tennista italiana è anche attesa per la finale del doppio femminile insieme a Errani, prevista per il 18 maggio. L’ultima vittoria femminile italiana agli Internazionali risale al 1985, con Raffaella Reggi.

Fonte: www.virgilio.it