Finali della Coppa Bjk, l’Italia batte la Polonia 2-1 e vola in finale

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno realizzato un’importante vittoria nel doppio, superando Katarzyna Kawa e Iga Swiatek con il punteggio di 7-5, 7-5. Questo successo ha permesso all’Italia di battere la Polonia con un punteggio totale di 2-1, conquistando così un posto nella finale della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. La prestazione delle azzurre è stata caratterizzata da una notevole capacità di rimonta, poiché nel primo set hanno annullato tre set point, dimostrando grande resilienza. Nel secondo set, le due giocatrici italiane hanno iniziato in difficoltà, trovandosi sotto 1-5. Tuttavia, grazie a una serie di sei game vinti consecutivamente, sono riuscite a capovolgere la situazione e a chiudere il set sul 7-5. Questo risultato rappresenta la settima presenza dell’Italia nella finale di questa competizione, un traguardo significativo nella storia del tennis femminile italiano e un ulteriore segno della crescita e del talento delle giocatrici italiane. La vittoria nel doppio è stata fondamentale per ottenere la qualificazione alla finale, contribuendo in modo decisivo alla conquista del match contro una forte squadra polacca.