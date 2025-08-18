Finale Sinner-Alcaraz a Cincinnati: Chi conquisterà il titolo?

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano a scrivere la storia del tennis, diventando la quinta coppia nell’era Open a disputare almeno quattro finali ATP nella stessa stagione prima dei 25 anni. Le loro sfide hanno avuto luogo in tornei prestigiosi come Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Prima di loro, ci sono stati duelli memorabili come McEnroe contro Lendl, Edberg contro Becker, Federer contro Nadal e Nadal contro Djokovic.

Nell’imminente finale di Cincinnati, l’attenzione si concentra su ciò che potrebbe accadere nel ranking ATP. Se Sinner dovesse perdere, manterrebbe un vantaggio di 1.890 punti su Alcaraz, mentre in caso di vittoria il distacco salirebbe a 2.590 punti. Entrambi i giocatori arriveranno agli US Open con gradi di difficoltà diversi: Sinner dovrà scartare 2.000 punti, mentre Alcaraz solo 50.

Alla vigilia dell’incontro, Alcaraz ha dichiarato di aver lavorato duramente per migliorare il suo gioco per affrontare Sinner, sottolineando l’importanza della loro rivalità. Da parte sua, Sinner ha sottolineato come entrambi si spingano a vicenda a migliorare.

In questa edizione di Cincinnati, il torneo ha visto anche altri protagonisti italiani, come Jasmine Paolini, che parteciperà alla finale femminile contro Iga Swiatek. La finale di doppio maschile ha visto la coppia Sonego-Musetti sconfitta, mentre Sinner mira a confermarsi al vertice nella finale contro Alcaraz.

La partita è prevista per le 21, con diverse opzioni di visione tra Sky Sport Uno e Tennis.