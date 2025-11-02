Finale Rolex Paris Masters: Sinner contro Auger-Aliassime

La finale del Rolex Paris Masters vedrà contrapposti Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime. L’evento, che rappresenta l’ultimo Masters 1000 della stagione, sarà trasmesso in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e successivamente in differita su Tv8. La telecronaca è affidata a Elena Pero, con il commento tecnico di Paolo Bertolucci, e si svolgerà alla Defense Arena.

Contemporaneamente, alle WTA Finals, Jasmine Paolini farà il suo esordio nel singolare contro la numero 1 del ranking, Aryna Sabalenka. Questo match sarà visibile su Sky Sport Tennis, con il racconto di Luca Boschetto e Laura Golarsa. Prima dell’incontro, ci sarà un prologo con “Studio Tennis”, condotto da Eleonora Cottarelli, che inizierà alle 14:30.