16.5 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Sport

Finale Rolex Paris Masters: Sinner contro Auger-Aliassime

Da stranotizie
Finale Rolex Paris Masters: Sinner contro Auger-Aliassime

La finale del Rolex Paris Masters vedrà contrapposti Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime. L’evento, che rappresenta l’ultimo Masters 1000 della stagione, sarà trasmesso in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e successivamente in differita su Tv8. La telecronaca è affidata a Elena Pero, con il commento tecnico di Paolo Bertolucci, e si svolgerà alla Defense Arena.

Contemporaneamente, alle WTA Finals, Jasmine Paolini farà il suo esordio nel singolare contro la numero 1 del ranking, Aryna Sabalenka. Questo match sarà visibile su Sky Sport Tennis, con il racconto di Luca Boschetto e Laura Golarsa. Prima dell’incontro, ci sarà un prologo con “Studio Tennis”, condotto da Eleonora Cottarelli, che inizierà alle 14:30.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Giornata di prevenzione senologica a Sansepolcro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.