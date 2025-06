Finale Roland Garros 2025: Sabalenka sfida Gauff!

Oggi, sabato 7 giugno 2025, si svolge la finale femminile del Roland Garros, che vede contrapposte la bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo, e la statunitense Coco Gauff, seconda nel ranking WTA. Sabalenka ha raggiunto la finale dopo aver superato in semifinale Iga Swiatek in tre set, mentre Gauff ha eliminato la sorpresa del torneo, Lois Boisson, con una vittoria netta.

L’incontro tra le due tenniste è programmato per le ore 15:00. Nei cinque precedenti scontri diretti, Sabalenka ha il vantaggio con un bilancio di 3-2. L’ultimo faccia a faccia risale ad aprile, quando Sabalenka ha trionfato nel Masters 1000 di Madrid sconfiggendo Gauff in due set.

La finale sarà trasmessa in diretta da Eurosport, disponibile agli abbonati Sky, e sarà accessibile anche in streaming attraverso l’app SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.

