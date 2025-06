Finale Queen’s 2025: Alcaraz affronta Lehecka!

La finale del Queen’s 2025 vedrà affrontarsi Alcaraz e Lehecka. Alcaraz, campione di Wimbledon e già finalista nel 2023, ha vinto nel match tutto spagnolo contro Roberto Bautista Agut con un punteggio di 6-4, 6-4. Questo rappresenta la sua 17^ vittoria consecutiva e la quinta finale di fila. Alcaraz ha dominato la partita, realizzando 15 ace e mantenendo il 70% di prime in campo, concedendo solo una palla break. D’altra parte, non ci sarà il tanto atteso incontro tra Alcaraz e Jack Draper, n°2 del seeding, che è stato eliminato da Jiri Lehecka. Il ceco ha vinto il match con un punteggio di 6-4, 4-6, 7-5, in oltre due ore di gioco, raggiungendo così la sua quinta finale in carriera e la prima in un torneo 500. Per Alcaraz, questa sarà la 27^ finale a livello ATP, con già 20 titoli conquistati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sport.sky.it