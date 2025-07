Finale Music Festival: la Musica riaccende l’estate 2023

Il Finale Music Festival si prepara a trasformare Finale Ligure in un importante centro musicale in Liguria. Questo festival, che si sviluppa attraverso vari format, prevede concerti estivi gratuiti in piazza e eventi musicali da ottobre a giugno, culminando in una speciale edizione natalizia.

Dal 8 al 16 agosto, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà una serie di concerti ad ingresso libero. Tra i protagonisti, la premiata band PFM aprirà il festival con un’esibizione unica in Liguria. A seguire, LA CRUS celebrerà i suoi 30 anni di carriera con un concerto. Grido porterà i suoi successi e una DJ set, mentre i Rockets stupiranno il pubblico con uno spettacolo laser per Ferragosto. Infine, i Gipsy Kings, con Diego Baliardo, si esibiranno in una delle loro due date italiane.

Il sindaco Angelo Berlangieri ha espresso orgoglio per la programmazione, sottolineando l’importanza della musica nel valorizzare il turismo e la cultura della città. L’Assessore Maura Firpo ha evidenziato l’obiettivo di presentare eventi di qualità, abbinando manifestazioni locali a grandi nomi internazionali, grazie alla collaborazione con comuni vicini e del Piemonte.

La direzione artistica del festival è affidata a Roberto Grossi e Fabio Gallo. Grossi ha rimarcato il valore storico di questa iniziativa per la città, con cinque concerti di alto livello completamente gratuiti. Gallo ha inoltre indicato come il gemellaggio con altre realtà sia un passo verso una maggiore crescita culturale.

Tutti i concerti si svolgeranno in un contesto suggestivo e sono ad ingresso libero.