Finale Ligure, dove la musica unisce culture e artisti

Il Finale Music Festival continua a entusiasmare il pubblico con una serie di eventi musicali di alto livello. Dopo il successo di artisti come PFM e La Crus, la manifestazione ospiterà un’importante tappa del tour mondiale dei Gipsy Kings by Diego Baliardo, insieme a spettacoli unici come il live con laser show dei Rockets e l’hip hop di Grido. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

L’iniziativa si propone di posizionare Finale Ligure come un centro musicale non solo per la Liguria, ma anche a livello nazionale. Il festival è parte di un progetto annuale che alterna grandi concerti estivi in piazza a incontri musicali che si svolgono da ottobre a giugno in luoghi simbolici della città.

Nel dettaglio, gli eventi della settimana in programma a piazza Vittorio Emanuele II prevedono:

– Giovedì 14, Grido, icona del rap italiano, porterà i suoi successi durante il Musica Eterna tour, seguito da un DJ set di Lisbona. Sarà presente anche uno stand gastronomico legato al progetto Nord Ovest Cultura/Ponente Vibes, con un open act di LaMema.

– Venerdì 15, la leggendaria band francese Rockets presenterà uno spettacolare laser show nel contesto del The Final Frontier Tour, seguito da un DJ set di Mugugno Finalese.

– Sabato 16, si terrà l’unico concerto italiano dei Gipsy Kings by Diego Baliardo. L’evento sarà preceduto da uno spettacolo pirotecnico e chiuso da un DJ set con Edo di Disco Riviera.

Inoltre, il 14 e 15 agosto si daranno spazio a Ponente Vibes e Monferrato On Stage, creando un gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria per promuovere scambi culturali e turistici. Sarà allestito uno stand enogastronomico dal tardo pomeriggio. L’organizzazione degli eventi è curata da Roberto Grossi e Fabio Gallo.