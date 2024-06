Finale inaspettato di Temptation Island, parla Filippo Bisciglia

Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata e Filippo Bisciglia ha promesso una partenza a bomba e un finale inaspettato. Il conduttore ha rivelato che rispetto agli alti anni questa volta le coppie si sono sbloccate prima del previsto: “Questa edizione ha avuto delle novità. Sono partiti a bomba. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Di solito gli altri anni passavano dei giorni prima che i protagonisti si sbloccassero un po’, qui invece si sono messi subito in gioco e hanno dato le loro motivazioni subito“. In effetti è vero, visto che sono già stati chiesti dei falò di confronto e da subito ci sono stati degli avvicinamenti tra fidanzati e tentatrici.

Finale inaspettato a Temptation Island, parola di Filippo Bisciglia.

In un’intervista rilasciata a Tele Sette, Filippo Bisciglia ha parlato di un finale inaspettato per questa edizione di Temptation Island. Il presentatore ha anche sottolineato alcune differenze tra le donne e gli uomini che partecipano al programma. Secondo Filippo le fidanzate sono più portate a togliere le maschere e mostrarsi per quelle che sono e inoltre avrebbero meno ripensamenti una volta deciso di chiudere con il proprio partner.

“Una volta entrati nel villaggio tutto cambia, vengono fuori altre motivazioni e attraverso voli pindarici si arriva a grandi cambiamenti di rotta e a un finale inaspettato. Le più risolute sono le donne. Loro hanno più coraggio di mettersi in gioco e mostrarsi a 360 gradi. Se devono voltare pagina lo fanno senza troppi ripensamenti. Gli uomini invece rimuginano e hanno più paura”.

Nessuna menzione invece ai rumor che parlano di un’eliminazione o addirittura di una squalifica. Ci sono voci secondo le quali una coppia è stata squalificata per aver infranto il regolamento. Novella 2000 ha rivelato che una fidanzata sarebbe andata ad incontrare il compagno dopo che questo aveva rifiutato un falò di confronto.