Finale di Conference 2023 Fiorentina – West Ham: quote, statistiche e protagonisti del match

La Viola sfida i Martelli in una finale che si presenta come una grande partita fra le due squadre che hanno dominato il torneo e le scommesse online della finale di Conference League 2023 su Betfair sono particolarmente equilibrate in un match dove potrebbe accadere di tutto.

Ecco un’analisi approfondita dei protagonisti, delle quote e delle statistiche di Fiorentina – West Ham.

Le statistiche del West Ham in Conference League 2023

I Martelli si sono distinti nella competizione con il secondo miglior attacco del torneo, capace di mettere a segno 27 gol effettuando 169 tiri totali. Fra i calciatori più promettenti c’è Laining, che ha effettuato con estrema precisione il 100% dei passaggi.

Anche per quanto riguarda i palloni recuperati, il West Ham è al terzo posto con 540 recuperi andati a buon fine. Il calciatore dei Ferri che ha segnato più gol è Antonio con 6 marcature.

La Viola domina le statistiche della Conference 2023

La Fiorentina è al top in diverse statistiche con un dominio totale soprattutto per quanto riguarda l’attacco, perché è la squadra che ha tirato di più in porta con 259 tiri totali e possiede anche il miglior reparto offensivo del torneo con 36 gol. Anche per quanto riguarda i palloni recuperati, la Viola è al primo posto con 575 recuperi andati a buon fine.

Le statistiche dei singoli sono impressionanti, perché Cabral domina la classifica marcatori con 7 gol, seguito da Jovic a quota 6 reti. Kouamé e Biraghi dominano la classifica degli assist con 5 passaggi decisivi ai fini dei gol per parte, mentre Gonzalez è il calciatore che ha effettuato più tiri nello specchio della porta di tutto il torneo: ben 16 tentativi.

Analisi approfondita delle quote di Fiorentina – West Ham

I bookmakers danno a quota 1.9 la vittoria del torneo per una delle due squadre, segno di grandissimo equilibrio in questa sfida inedita, infatti, i due club non si sono mai affrontati prima d’ora.

Le quote Fiorentina – West Ham della gara nei 90 minuti di gioco regolamentari offrono il pareggio quotato a 3, mentre i simboli 1 o 2 che rappresentano la vittoria della Viola o dei Martelli senza supplementari e/o rigori, hanno il valore uguale di 2.6.

Alla luce delle analisi statistiche, proprio perché la Fiorentina domina i numeri di questo torneo, l’1 potrebbe rappresentare l’interpretazione della gara più fedele alla realtà.

La partita potrebbe oscillare dal 2 – 0 quotato a 12 al 2 – 2 quotato uguale ma i bookmakers prediligono l’under 2.5 quotato a 1.65, in questo caso, il risultato esatto 1 – 1 quotato a 5.5 potrebbe rappresentare la migliore interpretazione della gara.

Da tenere sott’occhio sono i probabili marcatori nel match, Cabral segna nei 90 minuti è quotato a 3.4, mentre il gol all time di Antonio è quotato a 3.3. Da non sottovalutare è anche la possibilità che segni Jovic, il suo gol durante la gara è quotato a 3.75.