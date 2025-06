Finale di Champions a Piacenza: Tifosi in Festa il 31 Maggio!

La città di Piacenza si prepara a vivere una serata di festa dedicata al calcio, con la finale di Champions League in programma. L’evento si svolgerà sabato 31 maggio, con la diretta tra Paris Saint-Germain e Inter proiettata su un maxi schermo in via XXIV Maggio 51, nell’area esterna di Spazio2. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è frutto della collaborazione tra Radio Sound, Inter Club Piacenza e l’Amministrazione comunale.

A partire dalle 18, i presenti potranno vivere l’emozione del pre-partita, approfittando di posti a sedere al coperto e di una selezione di opzioni alimentari disponibili durante la serata. Questo evento si inserisce in un contesto già collaudato, dopo la finale dello scorso anno che aveva visto protagoniste l’Inter e il Manchester City. Quest’anno, l’Inter, unica squadra italiana in corsa per un titolo europeo, è guidata dall’allenatore piacentino Simone Inzaghi.

La sindaca Katia Tarasconi ha invitato tutti a sostenere l’allenatore e la squadra, sottolineando l’importanza di partecipare a questo evento per gli appassionati di calcio. Anche l’assessore alle Politiche Giovanili, Francesco Brianzi, ha evidenziato come queste iniziative possano promuovere momenti di aggregazione intergenerazionale, contribuendo così a un clima di socialità e condivisione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.liberta.it