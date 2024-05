Finale di Amici, chi vince il programma: nuova classifica degli scommettitori

Con un colpo di scena ieri sera Maria De Filippi ha rivelato a Sarah Toscano e Mida che entrambi avranno la maglia per la finale di Amici. Oltre ai due cantanti, alla finale di Amici vedremo anche Holden, Petit, Marisol e Dustin (la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi al gran completo).

Stando ai sondaggi presenti sui social nelle pagine dedicate al talent, la vincitrice della categoria ballo sarà Marisol, ma chi alzerà la coppa del programma? Per gli scommettitori a trionfare sarà Petit, seguito da Holden (che ha superato Sarah nei nuovi pronostici) che dovrebbe classificarsi secondo.A differenza dell’anno scorso (con la vittoria del ballerino di latino Mattia Zenzola), quest’anno pare che a vincerà sarà un cantante.

Bookmaker a parte, questa invece è l’opinione di Raimondo Todaro sui ragazzi rimasti in gara: “Per me meritano di arrivare all’ultima puntata Marisol e anche Dustin. Loro due sono fortissimi e credo sia bello e giusto che il vincitore della categoria si decida proprio nell’ultima puntata. Di Marisol penso che sia una forza della natura. Ho visto poche ballerine con quel potenziale e trovo che sia migliorata molto dall’inizio. Al serale ha fatto un bel cambiamento e non ha sbagliato un’esibizione. Dustin da settembre l’ho sempre messo primo, quindi lui non è una sorpresa. Petit merita di arrivare al traguardo, i suoi pezzi sono freschi e allegri e sono felice quando lo ascolto. Poi metterei Mida perché se penso a una canzone colonna sonora di questa edizione per me è Rossofuoco. Io a casa ascolto più Mida che Sarah. Non meritano di arrivare infondo Sarah e nemmeno Holden“.

Finale di Amici, la classifica degli scommettitori.

Le previsioni di Sisal, Gold Bet e Better.

Primo posto, Petit: 1,9 | 1,8 | 1,8

Secondo posto, Holden: 3,5 | 3,5 | 3,5

Terzo posto, Marisol: 5 | 4,5 | 4,5

Quarto posto, Sarah: 7,5 | 4,5 | 4,5

Quinto posto, Dustin: 9 | 9 | 9

Sesto posto, Mida: 16 | 11 | 11

E non si può che chiudere con l’iconica frase di Super Simo: “Chi vuoi che vinche?”.