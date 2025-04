Finale di Amici 24, chi ci arriverà: tutti i pronostici

Tra poche ore gli alunni di Amici 24 si esibiranno per la registrazione della quarta puntata del serale, che prevede una doppia eliminazione. La produzione ha chiesto a ciascun allievo di indicare due nomi di compagni che potrebbero arrivare in finale. Senza Cri ha espresso il desiderio di essere finalista, sostenendo Antonia, che considera un’artista di talento. Nicolò ha invece scelto Antonia per la sua bravura e ha detto di vedere Jacopo Sol come secondo finalista. TrigNo, con un approccio umile, ha suggerito Nicolò e Jacopo, evidenziando il percorso di crescita di entrambi.

Antonia ha scelto se stessa e Senza Cri, riconoscendo il suo valore artistico. Jacopo Sol ha optato per Nicolò per la sua completa espressività e per TrigNo, evidenziando come quest’ultimo abbia già mostrato il suo talento al pubblico. Nel contesto dei ballerini, Alessia ha voluto includere se stessa e Daniele, riconoscendo le sue eccezionali abilità. Francesco ha fatto lo stesso, scegliendo Alessia come la ballerina più forte del gruppo. Chiara ha confermato la sua scelta e ha selezionato Francesco per la sua affinità artistica.

Francesca ha dichiarato la sua inevitabile presenza in finale e ha nominato Daniele per la sua versatilità. Infine, Daniele ha affermato di vedersi in finale e ha scelto Alessia per il suo carisma e talento. I ballerini si sono dimostrati più sinceri rispetto ai cantanti nelle loro dichiarazioni.