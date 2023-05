Finale di Amici 22, ci saranno dei cambiamenti: sfide e regolamento

Mancano solo cinque giorni alla finale di Amici 22, che andrà in onda domenica 14 maggio su Canale 5. Un anno fa a giudicare le sfide di Albe, Alex, Luigi, Sissi, Michele e Serena c’era una giuria tecnica e il pubblico da casa: “Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; – si legge nel comunicato ufficiale del 2022 – altre manches saranno valutate esclusivamente dal televoto del pubblico“.

Per questa edizione le cose cambiano, perché a giudicare le sfide di Wax, Isobel, Mattia e Angelina ci sarà solo il televoto. Professori, giurati e giornalisti in studio diranno la loro, ma il loro parere non influirà sull’esito della gara di cantanti e ballerini.

Il televoto da casa avrà la meglio sulla FINALE di #Amici22. Il voto dipenderà esclusivamente dal pubblico. pic.twitter.com/wO31zFPSAk — AMICI NEWS (@amicii_news) May 9, 2023

Finale di Amici di Maria 22: il regolamento ufficiale dal sito Witty.