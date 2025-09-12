Finale del Pride Village: musica e star a Padova

Il Pride Village di Padova sta per concludere la sua XVIII Edizione con un weekend imperdibile. Venerdì e sabato, il pubblico potrà assistere a due serate ricche di energia e grandi artisti.

Sul palco si esibirà Miss Keta, una delle figure più iconiche della musica italiana contemporanea. Accanto a lei, altre star internazionali della consolle prometteranno di far ballare e divertire i partecipanti. Questo evento rappresenta un’occasione unica per celebrare la musica e la cultura LGBTQ+ in un’atmosfera festosa e inclusiva.

Il Pride Village è conosciuto per la sua capacità di unire diverse anime della musica, spaziando tra vari generi e stili. La presenza di artisti affermati contribuisce a rendere questa edizione ancora più speciale. L’organizzazione ha lavorato a lungo per garantire un programma coinvolgente, in grado di attrarre un pubblico variegato.

Le due serate si svolgeranno in un clima festoso, con la promessa di spettacoli indimenticabili. Questo finale celebrativo segna un altro passo nella lunga storia del Pride Village, un evento che continua a crescere e a raccogliere consensi di anno in anno.

Concludendo, il Pride Village si preannuncia come un grande momento di condivisione, musica e allegria, in grado di unire persone di ogni età e provenienza. Non perdere l’opportunità di far parte di questo evento unico.