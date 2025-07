Finale del Premio Lauzi: Musica e Talenti ad Anacapri

Il mondo della musica si prepara a celebrare i nuovi talenti con un evento speciale. Il 24 luglio, la suggestiva Piazza San Nicola ad Anacapri ospiterà la finale della XVI edizione del “Premio Anacapri Bruno Lauzi”.

Durante l’evento, i cinque finalisti del concorso avrà l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico attento. Tra gli ospiti d’onore, ci sarà Pierdavide Carone, noto per il suo contributo alla musica italiana contemporanea. Il premio, istituito per onorare il celebre cantautore Bruno Lauzi, rappresenta un’importante vetrina per artisti emergenti, contribuendo a dare visibilità a nuove proposte musicali.

La manifestazione è organizzata dal MEI – Meeting degli Indipendenti, che si impegna da sempre a promuovere e valorizzare i giovani artisti nel panorama musicale. Con il patrocinio del Comune di Anacapri, il Premio Lauzi non è solo un riconoscimento, ma anche un’occasione per sostenere la creatività e l’innovazione in campo musicale.

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, dove musica e parole si intrecciano per dare vita a momenti indimenticabili. L’evento promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di musica e cultura, celebrando il talento in tutte le sue forme.