Finale del Grande Fratello Vip, 10 vipponi potrebbero non essere in studio

La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina (ormai mancano davvero una manciata di giorni) e secondo le ultime indiscrezioni che hanno iniziato a circolare fra gli addetti ai lavori, nel corso dell’ultima puntata il parterre degli ex concorrenti si ripopolerà.

All’appello sarebbero stati richiamati tutti tranne 10, ovvero – cito l’indiscrezione – “tutti i concorrenti espulsi, quelli andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono eliminati”.

Questa foto mi sembra di un Grande Fratello di 8 edizioni fa #GFVip pic.twitter.com/dWTddF8RI1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 30, 2023

Finale Grande Fratello Vip, i 10 vip che potrebbero mancare

Seguendo questa logica mancherebbero all’appello Ginevra Lamborghini (espulsa per incitazione al bullismo), Riccardo Fogli (espulso per bestemmia), Edoardo Donnamaria (espulso per volgarità) e Daniele Dal Moro (espulso per aver alzato le mani, seppur per gioco, su Oriana). Ma anche Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi (entrambi eliminati dopo un televoto d’ufficio) e Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti: tutti ritirati per svariati motivi.

Un’indiscrezione che di base ha una sua logica, ma che andrebbe in contrasto un po’ con quello che abbiamo visto finora. Marco Bellavia, infatti, è sempre stato presente in studio fino a qualche settimana fa; Ginevra Lamborghini è addirittura rientrata in Casa in qualità di ospite, mentre Patrizia Rossetti e Luca Salatino, seppur ritirati, sono stati presenti nel parterre dei vipponi usciti anche nel recente passato, dopo la tirata d’orecchie di Pier Silvio Berlusconi.

Sarà vero?