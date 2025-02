Finale del Grande Fratello, la previsione di Helena e Javier

Helena Prestes e Javier Martinez hanno trascorso una serata romantica ieri, durante la quale hanno anche discusso della finale del Grande Fratello tra un bacio e l’altro. Entrambi i concorrenti hanno condiviso le loro previsioni, coinvolgendo Lorenzo Spolverato, di cui Javier ha detto che sarebbe probabile la sua presenza nell’ultimo episodio e che, a suo avviso, se lo meriterebbe. Helena ha espresso il desiderio di arrivare in finale con Javier, Amanda e Iago.

Nella conversazione, Javier ha dichiarato che ritiene Lorenzo ed Helena gli ultimi due a spegnere le luci, sottolineando che Tommy è una persona fondamentale nella casa e potrebbe vincere. Helena ha risposto sperando che Lorenzo esca prima, ma riconoscendo anche le capacità di Javier. Mentre discutevano, Helena ha manifestato il suo desiderio di vedere una conclusione giusta, con competitività tra lei, Javier, Tommaso, Amanda e Iago.

La situazione è diventata tesa quando Javier ha insistito sul fatto che Lorenzo ha dimostrato impegno nel gioco, affermando che tra lui e Helena uno di loro vincerà. Helena, tuttavia, si è risentita, sostenendo che Lorenzo non si comporta come un vero “grande fratello”, definendolo insopportabile e inadeguato al programma. Questo scambio ha messo in luce le differenze di opinione tra i due concorrenti e la tensione crescente in vista della finale, riflettendo le complesse dinamiche interpersonali all’interno della casa.