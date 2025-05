Finale Champions: biglietti maxischermo a San Siro!

Cresce l’attesa in casa Inter per la finale di Champions League, che si giocherà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. Circa 18mila tifosi nerazzurri voleranno in Germania per assistere alla partita, mentre molti altri si raduneranno a San Siro per seguire l’incontro su un maxischermo.

Il Comune ha confermato l’apertura dello stadio, che potrà ospitare fino a 45mila persone. La vendita dei biglietti per assistere alla finale da San Siro non è ancora stata annunciata dal club, il quale deve svelare modalità e prezzi. Tuttavia, si prevede che i biglietti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell’Inter e sui circuiti online autorizzati.

Le ipotesi sui prezzi dei tagliandi ricalcano quelli dell’ultima finale disputata nel 2021. Allora, per il match contro il Manchester City, i prezzi erano stati:

– Parterre e primo anello: 20 euro

– Secondo anello: 14 euro

– Terzo anello: 10 euro

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com