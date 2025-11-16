Finale ATP a Torino: Alcaraz e Sinner in cerca di gloria

Alcaraz e Sinner si sfideranno per il titolo domenica. All’Inalpi Arena si scriverà un nuovo capitolo della rivalità tra i due tennisti, indipendentemente da chi conquisterà il trofeo delle Nitto ATP Finals.

Entrambi i giocatori arrivano alla finale senza sconfitte, e il vincitore porterà a casa un premio record di 5.071.000 dollari, il più alto nella storia della competizione. Nella precedente edizione, Sinner si è aggiudicato il titolo senza perdere un set, incassando un premio di 4.881.100 dollari, che era il montepremi più elevato fino ad ora.

In questa edizione, il montepremi supererà sicuramente i 5 milioni di dollari, dato che entrambi i finalisti hanno concluso il loro girone senza subire alcuna sconfitta.

La tanto attesa finale tra Alcaraz e Sinner si svolgerà nel pomeriggio, non prima delle 18:00.

